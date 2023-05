JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE AU MUSEUM 35 Allées Jules-Guesde, 17 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Rendez-vous au Muséum de Toulouse pour les Journées Européennes de l’Archéologie !

Grâce aux archéologues, la Préhistoire nous révèle ses mystères..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 18:00:00.

35 Allées Jules-Guesde MUSEUM DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Join us at the Toulouse Museum for the European Archaeology Days!

Thanks to archaeologists, prehistory reveals its mysteries.

¡Únase a nosotros en el Museo de Toulouse para las Jornadas Europeas de Arqueología!

Gracias a los arqueólogos, la prehistoria desvela todos sus misterios.

Besuchen Sie das Muséum de Toulouse zu den Europäischen Tagen der Archäologie!

Dank der Archäologen enthüllt uns die Vorgeschichte ihre Geheimnisse.

