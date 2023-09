LES ZYTHONAUTES FETENT LEURS 4 ANS ! 35 Allée Ducretet Valence, 6 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Salut les amis !

Parce que ce n’est jamais vraiment fini…

On vous concocte un week-end de pure folie pour nos 4 ans.

Vous nous manquez, nos artistes aussi, ainsi que festoyer ensemble !.

2023-10-06 15:00:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

35 Allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hi, friends!

Because it’s never really over?

We’re planning a weekend of pure madness for our 4th anniversary.

We miss you, we miss our artists, and we miss feasting together!

Hola amigos

Porque en realidad nunca se acaba..

Estamos planeando un fin de semana de pura locura para nuestro 4º aniversario.

Os echamos de menos, echamos de menos a nuestros artistas y echamos de menos darnos un festín juntos

Hallo, Freunde!

Weil es nie wirklich vorbei ist?

Wir haben für euch ein verrücktes Wochenende zu unserem 4-jährigen Jubiläum geplant.

Wir vermissen euch, unsere Künstler und das gemeinsame Feiern!

Mise à jour le 2023-09-25 par Valence Romans Tourisme