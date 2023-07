Concert-Samba Pros Vizinhos-Chez Les Zythonautes 35 allée Ducretet Valence, 27 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Concert de musique brésilienne Chez Les Zythonautes avec Samba Pros Vizinhos



Entrée Prix Libre et conscient. Prix moyen conseillé : 5 euros (plus ou moins selon tes moyens).

2023-07-27 20:30:00 fin : 2023-07-27 23:00:00. .

35 allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Brazilian music concert at Les Zythonautes with Samba Pros Vizinhos



Admission Free and conscious. Recommended average price: 5 euros (more or less depending on your means)

Concierto de música brasileña en Les Zythonautes con Samba Pros Vizinhos



Entrada libre y consciente. Precio medio recomendado: 5 euros (más o menos según tus medios)

Brasilianisches Musikkonzert Bei Les Zythonautes mit Samba Pros Vizinhos



Eintritt Freier und bewusster Preis. Empfohlener Durchschnittspreis: 5 Euro (mehr oder weniger, je nachdem, was du dir leisten kannst)

