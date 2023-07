Soirée coinche chez Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence, 27 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

C’est le tout dernier tournoi de coinche des Zythonautes, avant la fermeture, alors on vous attend nombreux !!.

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 23:00:00. .

35 Allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s the very last Zythonauts Coinche tournament before we close, so we look forward to seeing you there!

Este es el último torneo de Zythonautes coinche antes de que cerremos, ¡así que esperamos verte allí!

Dies ist das allerletzte Coinche-Turnier der Zythonauten vor der Schließung, wir erwarten euch also zahlreich!!!

Mise à jour le 2023-07-12 par Valence Romans Tourisme