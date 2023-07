Bal trad-chez Les Zythonautes avec le Trio MoZaïk + Initiation 35 Allée Ducretet Valence, 13 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Dernier bal trad Chez Les Zythonautes avant fermeture. Le Trio MoZaïk sera là pour vous faire danser, ainsi que Cacia pour une initiation à la danse, juste avant le concert..

2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 22:00:00. .

35 Allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Last trad dance at Les Zythonautes before closing. The MoZaïk Trio will be on hand to get you up and dancing, and Cacia will be on hand for a dance initiation just before the concert.

Último baile tradicional en Les Zythonautes antes del cierre. El trío MoZaïk se encargará de animarte a bailar, y Cacia dará una introducción al baile justo antes del concierto.

Letzter Bal Trad bei Les Zythonautes vor der Schließung. Das Trio MoZaïk wird da sein, um Sie zum Tanzen zu bringen, sowie Cacia für eine Tanzeinführung kurz vor dem Konzert.

Mise à jour le 2023-07-08 par Valence Romans Tourisme