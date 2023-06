Jam session avec Professeur Zitoun 35 allée Ducretet Valence, 6 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Nouvelle soirée Jam Session avec Professeur Zitouni Chez Les Zythonautes.

2023-07-06 19:30:00 fin : 2023-07-06 22:00:00. .

35 allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



New Jam Session evening with Professeur Zitouni at Les Zythonautes

Nueva velada Jam Session con Professeur Zitouni en Les Zythonautes

Neuer Jam Session Abend mit Professor Zitouni Bei Les Zythonautes

Mise à jour le 2023-06-27 par Valence Romans Tourisme