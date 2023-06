Concert : « La petite équipe », chez Les Zythonautes 35 Allée Ducretet Valence, 23 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Viens profiter d’une belle soirée concert, avec le groove poétique et nomade de « La Petite Equipe » chez Les Zythonautes..

2023-06-23 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-23 23:00:00. .

35 Allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy an evening of live music, with the poetic, nomadic groove of « La Petite Equipe » at Les Zythonautes.

Venga a disfrutar de una velada de música en directo, con el groove poético y nómada de « La Petite Equipe » en Les Zythonautes.

Komm und genieße einen schönen Konzertabend mit dem poetischen und nomadischen Groove von « La Petite Equipe » bei Les Zythonautes.

