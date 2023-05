Concert : « Okara » chez Les Zythonautes 35 Allée Ducretet, 3 juin 2023, Valence.

Valence,Drôme

Double concert avec Les Triolettes et Okara, pour une soirée qui va vous faire groover Chez les Zythonautes !.

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 23:00:00. .

35 Allée Ducretet Les Zythonautes

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Double concert with Les Triolettes and Okara, for an evening that’s sure to get you grooving at Chez les Zythonautes!

Doble cartel con Les Triolettes y Okara, para una velada que hará vibrar a los Zythonauts

Doppelkonzert mit Les Triolettes und Okara, für einen Abend, der euch zum Grooven bringen wird Chez les Zythonautes!

Mise à jour le 2023-05-26 par Valence Romans Tourisme