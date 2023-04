Bal trad-chez Les Zythonautes avec le Trio MoZaïk 35, Allée Ducretet, Valence (26), 11 mai 2023, .

Bal trad-chez Les Zythonautes avec le Trio MoZaïk Jeudi 11 mai, 19h00 35, Allée Ducretet, Valence (26) Prix libre et conscient

Les Zythonautes sont heureux d’accueillir une nouvelle fois MoZaïk! Ce Trio va vous emmener en voyage au cœur des musiques du Massif Central et de l’Ecosse …Les mélodies de leur répertoire sont issues d’anciennes traditions musicales et refont surface dans un jeu moderne, dynamique et authentique.Bal pour initiés et débutants ! Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ffcfoxf0XJUFacebook: Et pour démarrer la soirée Cacia vous propose une initiation à la danse, pour vous échauffer avant le bal! Dès 19h! Entrée Prix Libre et conscient. Prix moyen conseillé : 5 euros (plus ou moins en fonction de tes moyens) Et toujours :Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi du vin, des sirops et des jus hyper bons (et bio !)Pour manger : De la tartinade végé (fabrication zythos) , du saucisson, du fromage, du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison!

source : événement Bal trad-chez Les Zythonautes avec le Trio MoZaïk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T23:00:00+02:00

baltrad balfolk