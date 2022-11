Bal Trad avec Kaz Kan Zie-Chez Les Zythonautes 35, Allée Ducretet, Valence (26), 8 décembre 2022, .

Bal Trad avec Kaz Kan Zie-Chez Les Zythonautes Jeudi 8 décembre, 19h30 35, Allée Ducretet, Valence (26)

Prix libre et conscient

avec kaz kan zie

35, Allée Ducretet, Valence (26)

Pour cette nouvelle soirée bal trad Chez Les Zythonautes, on reçoit Kaz Kan Zie. Ce duo insolite est le doux fruit d’une rencontre hasardeuse entre le noctambule notoire, Aymerick Tron Alvarez, et le touche-à-tout multi bizarroïde, Jérémie Bonamant Teboul. Quelle étrange association entre un accordéo-guitariste et, respirez un bon coup… un accordidgeridoo-guimbardo-shrutibox-man ! (on vous avait prévenu.e., et… oui, il existe !).Energique, dynamique, voluptueuse, entêtante parfois, la musique de ces deux oiseaux-là vous cheville la danse au corps… Le charme opère, les pieds trépignent, les corps se déhanchent, se rapprochent, les têtes tournent, tournent jusqu’au lever du jour. Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063502032505Site internet : https://www.kazkanzie.com/ Entrée à Prix Libre et conscient Et toujours :Pour boire : Un grand choix de bières, du cidre et de la limonade, tout fabriqué et brassé sur place (par nos p’tits bras musclés), mais aussi du vin, des sirops et des jus hyper bons (et bio !)Pour manger : De la tartinade végé (fabrication zythos) , du saucisson, du fromage, du paing’ !!! sans oublier nos planches de saison!

source : événement Bal Trad avec Kaz Kan Zie-Chez Les Zythonautes publié sur AgendaTrad



