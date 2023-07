Visite Guidée de la cidrerie et dégustations 35/37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer, 17 août 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Visite commentée des vergers sur la culture raisonnée de pommiers à cidre plantés au cœur d’un parc paysager de 9ha.

Explications sur l’élaboration des produits du domaine accompagnée d’une dégustation de jus de pommes pour les enfants et de 7 dégustations pour les adultes (cidre, apéritifs, eau de vie de cire…).

2023-08-17 16:00:00 fin : 2023-08-17 . .

35/37 Rue de Chantereine Parc et Verger « Les Prés »

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Guided visit of the orchards on the reasoned culture of cider apple trees planted in the heart of a 9ha landscaped park

Explanations on the elaboration of the products of the domain accompanied by a tasting of apple juice for the children and 7 tastings for the adults (cider, aperitifs, wax brandy…)

Visita guiada a los huertos, donde se cultivan manzanos de sidra con métodos sostenibles, en el corazón de un parque paisajístico de 9 hectáreas.

Explicaciones sobre la elaboración de los productos de la finca, acompañadas de una degustación de zumo de manzana para los niños y de 7 degustaciones para los adultos (sidra, aperitivos, aguardiente de cera, etc.)

Kommentierte Besichtigung der Obstplantagen über den nachhaltigen Anbau von Mostapfelbäumen, die inmitten eines 9 ha großen Landschaftsparks gepflanzt wurden.

Erklärungen zur Herstellung der Produkte des Weinguts, begleitet von einer Apfelsaftprobe für Kinder und 7 Kostproben für Erwachsene (Apfelwein, Aperitifs, Wachsschnaps…)

Mise à jour le 2023-07-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche