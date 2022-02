34ÈMES SÉANCES DE VARIÉTÉS DE LA SCALA Montrevault-sur-Èvre, 5 mars 2022, Montrevault-sur-Èvre.

34ÈMES SÉANCES DE VARIÉTÉS DE LA SCALA Les Minières LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY Montrevault-sur-Èvre

2022-03-05 – 2022-03-05 Les Minières LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre

La SCALA présente sa 34ème édition de séances de variétés.

Des avalanches de gags et cascades de rires attendent les spectateurs. Les jeunes proposeront sketchs, saynètes et danses. Et les huit adultes répètent depuis de longs mois une pièce de théâtre frôlant l’actualité. Une comédie hilarante avec tout un programme de blondes, brunes, rousses et ambrées…

Sept séances, sur réservation.

La SCALA présente sa 34ème édition de séances de variétés

+33 2 41 75 14 59 http://scala.chez-alice.fr/

La SCALA présente sa 34ème édition de séances de variétés.

Des avalanches de gags et cascades de rires attendent les spectateurs. Les jeunes proposeront sketchs, saynètes et danses. Et les huit adultes répètent depuis de longs mois une pièce de théâtre frôlant l’actualité. Une comédie hilarante avec tout un programme de blondes, brunes, rousses et ambrées…

Sept séances, sur réservation.

Les Minières LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-02-18 par