34èmes courses de Morsbronn Morsbronn-les-Bains, 4 juin 2022, Morsbronn-les-Bains.

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 20:00:00

Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin Morsbronn-les-Bains

EUR Courses pédestres populaires : un parcours de 5km et un deuxième de 10km ainsi que des courses pour les jeunes. Epreuves ouvertes à toutes et à tous : licencié(e)s et non licencié(e)s avec certificat médical de moins de 1 an. Restauration sur place (grillades, tartes flambées).

+33 6 13 26 94 55

