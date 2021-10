Sully-sur-loire Eglise Saint Ythier - Boulevard Jeanne d'Arc - Espace Blareau Sully-sur-Loire 34ème Grand chapitre de la Saint-Hubert Eglise Saint Ythier – Boulevard Jeanne d’Arc – Espace Blareau Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

– par la Confrérie de la Faisanderie – 10h : Messe de St Hubert animée par les trompes du château musée de la chasse de Gien en l’église St Ythier 11h15 : Défilé des Confréries en ville : rue du Grand Sully et Boulevard Jeanne d’Arc Intronisation et dégustation de la terrine de faisan 13h30 : Déjeuner gastronomique et après-midi dansant animé par l’orchestre de Mickaël Pigeat 34ème Grand chapitre de la Saint-Hubert Eglise Saint Ythier – Boulevard Jeanne d’Arc – Espace Blareau Sully-sur-loire Sully-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T12:30:00

Catégorie d'évènement: Sully-sur-Loire
Lieu Eglise Saint Ythier - Boulevard Jeanne d'Arc - Espace Blareau
Adresse Sully-sur-loire
Ville Sully-sur-loire