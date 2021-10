Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher 34ème Foire Exposition Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

34ème Foire Exposition Aubigny-sur-Nère, 16 octobre 2021, Aubigny-sur-Nère. 34ème Foire Exposition 2021-10-16 09:30:00 – 2021-10-17 18:00:00

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère Pass sanitaire obligatoire. Le rendez vous de l’automne incontournable, la Foire Exposition commerciale, artisanale et agricole proposée par Aubigny Animations et l’association de la Foire Saint-Michel. +33 2 48 58 32 91 Pass sanitaire obligatoire. Foire Expo 20201 dernière mise à jour : 2021-10-13 par VILLE DE NANCAY

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville 47.49059#2.43802