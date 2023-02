34ème Foire de l’Arbre Grand Rue, 5 mars 2023, Saint-Martial-de-Nabirat Saint-Martial-de-Nabirat.

34ème Foire de l’Arbre

EUR 16 Rendez-vous incontournable le dimanche 5 mars 2023 !

La commune de St Martial de Nabirat célèbrera la 34ème Foire de l’Arbre.

Dès 9h00, les stands des pépiniéristes, des horticulteurs et des artisans du bois investiront la grande rue et les places de Saint Martial de Nabirat. Lors de ce rendez-vous traditionnel, les visiteurs pourront découvrir des plantes annuelles et vivaces, des arbustes de massifs ou de haies, des arbres fruitiers, des plantes d’intérieur et des fleurs.

Tout au long de la journée, l’Arbre de Vie de la Compagnie « Animaliack », animation poétique sur le thème de l’arbre, déambulera dans le village pour le plaisir des petits et des grands.

Sur place : stands de restauration et repas au foyer rural (formule à 16 € : Tourin –

Pâté – Saucisse et Frites – Fromage – Tarte aux pommes – Vin et café.)

Renseignements auprès de la mairie.

+33 5 53 28 43 32 Mairie

