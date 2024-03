34ème Foire aux Antiquités et Brocante Rues du village et cour de l’école Cerdon, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T08:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T09:00:00+02:00 – 2024-04-01T19:00:00+02:00

par Les Loisirs solognots –

Restauration sur place

Rues du village et cour de l’école Cerdon Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 02 18 »}]

