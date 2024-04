34ème fête du printemps et vide-greniers Varennes-Changy, dimanche 14 avril 2024.

34ème fête du printemps et vide-greniers Varennes-Changy Loiret

Fête de printemps Brocante/Vide-greniers

Fête de printemps Brocante/Vide-greniers et fête foraine dans le bourg et rues du village, organisé par le comité des fêtes. Restauration et buvette sur place. Ouvert à tous, amateurs et professionnels (installation entre 6h et 8h). Pas de réservation sauf forains et commerçants habitués. Fête foraine .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 06:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire paulpalaisy@orange.fr

L’événement 34ème fête du printemps et vide-greniers Varennes-Changy a été mis à jour le 2024-03-29 par OT GATINAIS SUD