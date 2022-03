34ème Festival international du court-métrage “CLAP 89” Sens, 8 avril 2022, Sens.

34ème Festival international du court-métrage “CLAP 89” Cinéma Confluences Chemin des Cannetières Sens

2022-04-08 – 2022-04-10 Cinéma Confluences Chemin des Cannetières

Sens Yonne

6 6 EUR La 34ème édition du Festival international du court-métrage Clap 89 aura lieu du 8 au 10 avril 2022.

Programme :

Vendredi 8 avril :

20h30 Ouverture du Festival / Présentation des jurés

20h45 1ère séance de compétition avec entracte (8 courts)

Samedi 9 avril :

14h30 2ème séance de compétition (9 courts)

16h45 Rencontre avec Jacques-Olivier Molon, superviseur des effets spéciaux

20h30 3ème séance de compétition avec entracte (10 courts)

Dimanche 10 avril :

14h30 Hommage à Eric Lartigau, président du Jury

Présentation et projection de #JeSuisLà, long-métrage suivie d’une discussion

17h00 Proclamation du Palmarès et remise des Prix suivie de la projection des Claps d’Argent et d’Or

18h00 Cocktail de clôture

contact@clap89.com http://www.clap89.com/

Cinéma Confluences Chemin des Cannetières Sens

