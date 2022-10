34ème festival Ibéro Andalou de Tarbes et de Bigorre Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes La Peña Andalouse Guazamara vous propose, cette année encore, un programme de qualité avec des expositions, des conférences, des stages de danses andalouses, des spectacles flamenco, des concerts mais aussi des projections de films : ambiance espagnole assurée !

L’Andalousie s’invite de nouveau à Tarbes ! AU PROGRAMME / dans la limite des places disponibles – Du 7 novembre au 2 décembre – Office de Tourisme de Tarbes : Exposition de peintures « Infancia robada » d’Iñigo Manterola

– Vendredi 25 novembre à 18h30 – Le Pari : Cocktail ouverture du festival / Animation guitare Manuel Rodriguez

– Samedi 26 novembre à 20h30 – Théâtre Les Nouveautés : Spectacle flamenco Compagnie Lucas el luco (payant)

– Lundi 28 novembre à 18h – Maison des Associations, Quai de l’Adour : 2 films en VO (tapas payants)

– Mardi 29 novembre à 18h – Le Pari : Conférence « L’Exil des Républicains espagnols » par José Cubero, historien

– Mercredi 30 novembre à 18h – Le Pari, salle « La luciole » : Generación / Buñuel, Lorca, Dali 2018

– Jeudi 1er décembre à 19h – Eglise de Soues : Concert « O’Roja » (payant)

– Vendredi 2 décembre à 20h30 – Conservatoire Henri Duparc : Concert de musique espagnole Denis Abbate (payant)

– Samedi 3 décembre de 10h30 à 12h30 – Maison des Associations, Quai de l’Adour : Stages de danses andalouses

– Samedi 3 décembre de 15h à 17h – Maison des Associations, Quai de l’Adour : Palmas et castagnettes sous la conduite de Chano de Sevilla

– Dimanche 4 décembre à 16h – Maison des Associations : Défilé robes « flamencas »

– Mardi 6 décembre à 18h30 – Théâtre Les Nouveautés : Rencontre tout public avec la scénariste Geneviève Arnaud « Cie Monnaie de Singe » « La Cuva »

– Mercredi 7 décembre à 20h30 – Théâtre Les Nouveautés : « La Cuva » Cie Monnaie de singe (payant)

– Vendredi 9 décembre à 20h30 – Centre Albert Camus de Séméac : « Esencia flamenca » (payant) > POUR TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET : Voir document (bloc Coordonnées) A NOTER : La Peña Andalouse Guazamara propose toute l’année : l’étude de la langue et de la culture espagnoles, des stages de danses andalouses et d’initiation aux palmas et castagnettes, un atelier de chansons populaires espagnoles, des voyages culturels.

Cotisation annuelle : 20€ p.andaluza.guazamara@orange.fr +33 5 62 37 86 44 http://andalucia.tarbes.free.fr/ dans différents lieux de la ville TARBES Tarbes

