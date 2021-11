Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire 34ÈME FESTIVAL BD – BULLES EN LOIRE Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

34ÈME FESTIVAL BD – BULLES EN LOIRE Chalonnes-sur-Loire, 26 février 2022, Chalonnes-sur-Loire. 34ÈME FESTIVAL BD – BULLES EN LOIRE Salle Calonna Avenue Laffon de Ladebat Chalonnes-sur-Loire

2022-02-26 – 2022-02-27 Salle Calonna Avenue Laffon de Ladebat

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire Après un an d’absence pour raisons sanitaires, le Festival BD de Chalonnes sur Loire revient avec son traditionnel concours BD amateurs en direct (à partir de 14 ans sur inscription), ses rencontres d’auteurs, dédicaces, expositions et animations autour de la BD…

Accès gratuit selon conditions sanitaires en vigueur.

Programme complet + conditions d’inscription au concours de BD amateurs sur le site internet www.bullesenloire.calonnanim.fr Découvrez le 34ème Festival BD Bulles en Loire à Chalonnes sur Loire les 26 et 27 février ! bdchalonnesamateur@gmail.com http://bullesenloire.calonnanim.fr/ Après un an d’absence pour raisons sanitaires, le Festival BD de Chalonnes sur Loire revient avec son traditionnel concours BD amateurs en direct (à partir de 14 ans sur inscription), ses rencontres d’auteurs, dédicaces, expositions et animations autour de la BD…

Accès gratuit selon conditions sanitaires en vigueur.

Programme complet + conditions d’inscription au concours de BD amateurs sur le site internet www.bullesenloire.calonnanim.fr Salle Calonna Avenue Laffon de Ladebat Chalonnes-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Salle Calonna Avenue Laffon de Ladebat Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville Salle Calonna Avenue Laffon de Ladebat Chalonnes-sur-Loire