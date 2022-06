34ème Elan gacilien La Gacilly, 26 juin 2022, La Gacilly.

34ème Elan gacilien La Gacilly

2022-06-26 – 2022-06-26

La Gacilly 56200

Courses cyclistes.

34ème élan gacilien souvenir Loïc Le Bellec. Course en ligne ouverte aux 2è, 3è CAT + juniors. 125 km 500 « 91 km200 ligne + 34 km300 en circuit ». Circuit d’arrivée long de 4km900, soit 7 tours. Sur ce circuit, course d’attente de l’Elan » pass-cycliste OPEN » ouverte aux Dames 17 ans et +.

La course en ligne passe par les communes de La Chapelle Gaceline, Carentoir, Quelneuc, La Telhaie, Monteneuf, Tréal, St Nicolas du Tertre, St Martin sur Oust, Les Fougerets, Glénac arrivée sur le nouveau circuit de La Gacilly avec la ligne d’arrivée Avenue des Archers.

Organisé par l’union sportive La Gacilly Cyclisme.

La Gacilly

