34ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE FILMS EUROPEENS « MAMERS EN MARS »

Ne manquez pas la 34ème édition du Festival de films européens devenu référence dans le département !

Mamers en Mars vous offre pour la 34ème année un panorama diversifié, inédit et original de la production cinématographique européenne.

L’Espace Saugonna, réaménagé par des artistes locaux pour l’occasion, se transforme en lieu d’accueil, de rencontres, de découvertes où se côtoient des publics de tous horizons et des professionnels venus de partout en France et en Europe. Professionnels, amateurs et néophytes partagent leur passion dans une ambiance chaleureuse, festive et humaine qui fait la force de cette manifestation.

Plus d’infos sur https://www.mamers-en-mars.com/ EUR.

Cinéma Rex 2, rue de la Gare

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24



L’événement 34ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE FILMS EUROPEENS « MAMERS EN MARS » Mamers a été mis à jour le 2024-01-27 par eSPRIT Pays de la Loire