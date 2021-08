34ème édition du festival « Céramique en Fête » Maison de la Poterie, 18 septembre 2021, Sadirac.

34ème édition du festival « Céramique en Fête »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de la Poterie

### Ce Festival dédié à la céramique vous propose un marché de potiers composé de 40 céramistes, une très belle exposition à découvrir au musée de la Poterie de Sadirac ainsi que de nombreuses animations. **Samedi 18 septembre :** – 11h00 Place Fouragnan : inauguration de l’exposition de Claire Roger dans l’espace contemporain du musée et l’ouverture du festival avec son exposition de céramistes sous la nouvelle halle. – Des ateliers de céramique pour enfants de 15h00 à 17h00 – Des animations toute la journée : démonstration de tournage, cuissons raku – Concours céramique ‘Terres mêlées’ ouvert aux 40 céramistes professionnels – Une nouvelle animation « Œuvres participatives » : deux équipes de céramistes et élèves réalisent 2 totems. La pièce lauréate sera exposée à la Maison de la Poterie de Sadirac – 20h00 dîner avec les céramistes – 21h00 Concert du groupe Mother Cover – 22h30 Cuisson nocturne de Jeremy Coleman, président de l’AGAP **Dimanche 19 septembre :** – 11h00, Bibliothèque : conférence de Pierre Régaldo Saint Blancard, archéologue – 16h00, Bibliothèque : Spectacle familial et musical – Et de nombreuses autres activités et ateliers à découvrir pour petits et grands… – Atelier raku, tombola, concours céramique, ateliers pour les enfants, etc.

Gratuit.

Maison de la Poterie Place Fouragnan, 33670 Sadirac Sadirac Gironde



