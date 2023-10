34e édition des semaines d’information sur la santé mentale : programme des actions parisiennes, 9 octobre 2023, .

Du lundi 09 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit

La 34e édition des semaines d’information sur la santé mentale (SISM) auront lieu du 9 au 22 octobre, autour de la thématique suivante : « A tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ».

Toute personne a une santé mentale, peu importe l’âge, la santé, les conditions de vie et les contextes sociaux, sociétaux et environnementaux. Le thème des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adresse plus spécifiquement à 3 publics : les enfants, les jeunes et les adultes.

Les 5 objectifs des SISM:

Sensibiliser le public aux questions de santé mentale

Informer sur les différentes approches de la santé mentale

Rassembler par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des

manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale

Aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin

en santé mentale

Faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un

soutien ou une information de proximité

Programme des animations:

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale sont l’occasion de réfléchir ensemble aux solutions individuelles, communautaires ou sociétales à mettre en place collectivement pour que ce droit puisse être effectif à tous les âges de la vie.

Tout le programme

Plusieurs arrondissements

Contact : https://Paris

Semaine de la Santé Mentale