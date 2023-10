Portes Ouvertes aux Jardins d’Avremesnil 349 Rue des Tisserands Avremesnil, 21 octobre 2023, Avremesnil.

Avremesnil,Seine-Maritime

Toute l’équipe des Jardins d’Avremesnil vous attend avec impatience pour partager avec vous les différentes animations proposées à l’occasion des plantations d’automne lors de leurs Portes Ouvertes!

Vous y trouverez des conseils et des astuces pour aménager et entretenir vos jardins.

Au programme :

Samedi 21 octobre :

-10h00 Taille des rosiers, fruitiers et hortensias

– 15h00 Confectionnez vous même votre terrarium

Dimanche 22 octobre :

– 10h Atelier enfants

– 10h30 À la découverte des plantes mellifères

– 15h Présentation des plantes exotiques et luxuriantes

Vous trouverez dans nos serres et notre pépinière un grand choix de plantes, arbustes, arbres…

Toute l’équipe des Jardins d’Avremesnil vous attend pour partager cet événement!

TIRAGE AU SORT

1er lot un bon d’achat d’une valeur de 100€

Petit plus : Trouvez le poids de la citrouille et repartez avec !.

Samedi 2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

349 Rue des Tisserands Les Jardins d’Avremesnil

Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie



The whole Jardins d’Avremesnil team is looking forward to sharing with you the various activities on offer during the autumn planting season at their Open House!

You’ll find tips and tricks for landscaping and maintaining your gardens.

On the program:

Saturday October 21 :

-10:00 Pruning roses, fruit trees and hydrangeas

– 3:00 pm Create your own terrarium

Sunday, October 22 :

– 10 a.m. Children’s workshop

– 10:30 a.m. Discover melliferous plants

– 3 p.m. Presentation of exotic and lush plants

Our greenhouses and nursery offer a wide choice of plants, shrubs, trees?

The entire Jardins d’Avremesnil team looks forward to seeing you there!

RANDOM DRAW

1st prize a gift voucher worth 100?

Bonus: find the weight of the pumpkin and go home with it!

Todo el equipo de Jardins d’Avremesnil está deseando compartir con usted las diversas actividades que se propondrán durante la temporada de siembra de otoño en su Jornada de Puertas Abiertas

Encontrará consejos y trucos para el acondicionamiento y el mantenimiento de sus jardines.

En el programa:

Sábado 21 de octubre :

-10.00 Poda de rosales, árboles frutales y hortensias

– 15.00 Crear su propio terrario

Domingo 22 de octubre :

– 10.00 Taller para niños

– 10.30 Descubrimiento de las plantas melíferas

– 15:00 Presentación de plantas exóticas y exuberantes

Nuestros invernaderos y viveros ofrecen una amplia gama de plantas, arbustos, árboles y mucho más

Todo el equipo de Jardins d’Avremesnil le espera en este evento

SORTEO

1er premio un vale por valor de 100?

Un pequeño extra: ¡Encuentra el peso de la calabaza y vete a casa con ella!

Das gesamte Team der Jardins d’Avremesnil freut sich auf Ihren Besuch, um mit Ihnen die verschiedenen Animationen zu teilen, die anlässlich der Herbstpflanzungen anlässlich des Tags der offenen Tür angeboten werden!

Hier finden Sie Tipps und Tricks für die Gestaltung und Pflege Ihrer Gärten.

Auf dem Programm stehen :

Samstag, 21. Oktober :

-10.00 Uhr Schneiden von Rosen, Obstbäumen und Hortensien

– 15.00 Uhr Stellen Sie Ihr Terrarium selbst her

Sonntag, 22. Oktober :

– 10.00 Uhr Kinderworkshop

– 10.30 Uhr Auf Entdeckungsreise zu den Honigpflanzen

– 15 Uhr Vorstellung von exotischen und üppigen Pflanzen

In unseren Gewächshäusern und unserer Baumschule finden Sie eine große Auswahl an Pflanzen, Sträuchern und Bäumen?

Das gesamte Team der Jardins d’Avremesnil erwartet Sie, um mit Ihnen dieses Ereignis zu teilen!

LOSZIEHUNG

1. Preis: ein Einkaufsgutschein im Wert von 100?

Ein kleines Extra: Finden Sie das Gewicht des Kürbisses heraus und nehmen Sie es mit nach Hause!

