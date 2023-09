Concert Trio ‘L’ 349 chemin de Fontatière Piégon, 21 octobre 2023, Piégon.

Piégon,Drôme

Concert de Trio ‘L’ le samedi 21 octobre 2023 à 19h30.

Louis-Jean Perreau, violon

Louison Crès-Debacq, violoncelle

Lyuba Zhecheva, piano



Entrée 15€, concert suivi d’un apéritif..

2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

349 chemin de Fontatière Centre Artistique de Piégon

Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Trio ‘L’ concert on Saturday, October 21, 2023 at 7:30pm.

Louis-Jean Perreau, violin

Louison Crès-Debacq, cello

Lyuba Zhecheva, piano



Admission 15? followed by an aperitif.

Concierto del Trío « L » el sábado 21 de octubre de 2023 a las 19:30 h.

Louis-Jean Perreau, violín

Louison Crès-Debacq, violonchelo

Lyuba Zhecheva, piano



Entrada 15 euros, seguida de un aperitivo.

Konzert des Trio ‘L’ am Samstag, den 21. Oktober 2023 um 19:30 Uhr.

Louis-Jean Perreau, Violine

Louison Crès-Debacq, Violoncello

Lyuba Zhecheva, Klavier



Eintritt 15?, Konzert mit anschließendem Aperitif.

