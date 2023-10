Trio’l’ 349 chemin de Fontatière Piégon, 21 octobre 2023, Piégon.

Piégon,Drôme

TRIO ‘ L ‘Louis-Jean Perreau, violon – Louison Crès-Debacq, violoncelle – Lyuba Zhecheva, piano

Concert suivi d’un apéritif

Réservation nécessaire.

2023-10-21 19:30:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

349 chemin de Fontatière Centre Artistique de Piégon

Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



TRIO ‘ L ‘Louis-Jean Perreau, violin – Louison Crès-Debacq, cello – Lyuba Zhecheva, piano

Concert followed by an aperitif

Reservations required

TRIO ‘ L ‘Louis-Jean Perreau, violín – Louison Crès-Debacq, violonchelo – Lyuba Zhecheva, piano

Concierto seguido de un aperitivo

Reserva obligatoria

TRIO ‘ L ‘Louis-Jean Perreau, Violine – Louison Crès-Debacq, Violoncello – Lyuba Zhecheva, Klavier

Konzert mit anschließendem Aperitif

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale