Soirée du nouvel an

Saint-Forgeot Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2024-01-01 03:00:00 . Un menu de fêtes somptueux préparé par Traiteur charles liernais

Ambiance assurée par Régis de DJ Opéra Night Evenementiel pour une nuit pleine de rythme et de surprises et cocktail d’accueil. EUR.

3486 Route du bois doré Chateau de Millery

Saint-Forgeot 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-23

