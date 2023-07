Marché nocturne – concert d’Abbal – trad italie 34650 Lunas, France, Lunas (34) Marché nocturne – concert d’Abbal – trad italie 34650 Lunas, France, Lunas (34), 5 juillet 2023, . Marché nocturne – concert d’Abbal – trad italie Mercredi 5 juillet, 18h00 34650 Lunas, France, Lunas (34) Gratuit Marché nocturne de Lunas sur la place de l’église animé par un concert. Au programme de cette soirée du 5 juillet: Abbal!La Compagnie Arteteka présente « Abbal ! » Le collectif de musicien.nes vous invite à un voyage dans la musique traditionnelle de l’Italie du Sud, à la découverte d’un répertoire sans âge où s’entremêlent chants, danses, sérénades, musiques à boire et à danser toute la nuit – depuis Naples jusqu’en Sicile en passant par les Pouilles et la Calabre. source : événement Marché nocturne – concert d’Abbal – trad italie publié sur AgendaTrad 34650 Lunas, France, Lunas (34) 34650 Lunas, France, 34650 Lunas, France [{« link »: « https://www.facebook.com/COMPAGNIEARTETEKA?__tn__=-%5DK*F »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43696 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T22:00:00+02:00

2023-07-05T18:00:00+02:00 – 2023-07-05T22:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 34650 Lunas, France, Lunas (34) Adresse 34650 Lunas, France, 34650 Lunas, France Age max 110 Lieu Ville 34650 Lunas, France, Lunas (34)

34650 Lunas, France, Lunas (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//