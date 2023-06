Faugères Art of Campagne – Le temps est court, exposition de Louis de Belle, Sam Krack et Fabien Silvestre Suzor 34600 Faugères Faugères, 1 juillet 2023, Faugères.

FAUGÈRES ART OF CAMPAGNE (AOC) INVITE DES ARTISTES PLASTICIENS LES 1ER ET 2 JUILLET 2023

Pour la troisième année consécutive, Faugères accueillera le samedi 1er et le dimanche 2 juillet de jeunes artistes plasticiens qui exposeront leurs œuvres dans les rues du village.

Reprenant le sigle des territoires d’Appellation d’Origine Contrôlée, l’événement Faugères Art of Campagne (AOC) s’attache à défendre une vision renouvelée de l’espace rural, vivant, en pleine mutation. Cette année, on pourra voir les œuvres de Louis de Belle (Milan), Sam Krack (Luxembourg et Sète) et Fabien Silvestre-Suzor (Bruxelles) qui portent un autre regard sur la ruralité.

Les œuvres exposées sont liées à la peinture, la photographie et la sculpture. L’événement est organisé par l’association Faugères, l’Échappée belle.

SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2 JUILLET:

– Exposition auTemple protestant et au 2 rue de derrière la ville 11 :00-18 :00

-Travaux des enfants de l’école de Faugères auTemple

– Atelier en famille samedi 16 :00, gratuit sur inscriptions au 06 72 05 26 09

– Visite par les artistes et commissaires d’exposition le samedi 17 :00 et dimanche 11 :00

SAMEDI DÈS 18 :00, Place Sardinoux :

– Soirée concert Le Perco (DJ)

– Repas sur la place assuré par le restaurant Damejane, réservations au 09 83 42 76 81. – Guinguette des vignerons de Faugères

DIMANCHE DES 11 :00, Place de la Tune :

– Brunch et tournoi de pétanque. Repas sur réservation au 06 34 09 53 56

34600 Faugères Place Sardinoux Faugères 34600 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:50:00+02:00

2023-07-02T11:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

© Faugères l’échappée belle