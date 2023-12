De la traite des vaches à l’atelier gustatif ! 345 Rue des Tisserands Saint-Vaast-du-Val, 7 mars 2024, Saint-Vaast-du-Val.

Saint-Vaast-du-Val Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 16:00:00

fin : 2024-03-07 19:00:00

La Ferme du Petit Fumechon vous accueille le temps d’une après-midi afin de vous faire découvrir son exploitation et ses activités. Vous aurez l’opportunité de participer à la traite des vaches et à un atelier crêpe avec Edgar et Delphine, les propriétaires de la ferme.

Rendez-vous à 16h à la ferme du Petit Fumechon à Saint-Vaast-du-Val.

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur..

345 Rue des Tisserands Ferme du Petit Fumechon

Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux