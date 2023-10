Championnat de Seine-Maritime de Cyclo-Cross 345 Rue des Tisserands Saint-Vaast-du-Val, 1 novembre 2023, Saint-Vaast-du-Val.

Saint-Vaast-du-Val,Seine-Maritime

Le VC ROUEN organise un championnat de Seine-Maritime de Cyclo-Cross au départ de la Ferme du Petit Fumechon !.

2023-11-01 09:00:00 fin : 2023-11-01 . .

345 Rue des Tisserands Ferme du Petit Fumechon

Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie



The VC ROUEN is organizing a Seine-Maritime Cyclo-Cross championship starting at the Ferme du Petit Fumechon!

El VC ROUEN organiza un campeonato de ciclocross de Seine-Maritime con salida en la Ferme du Petit Fumechon

Der VC ROUEN organisiert eine Seine-Maritime-Meisterschaft im Cyclo-Cross mit Start auf der Ferme du Petit Fumechon!

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche