Visite de la Ferme du Petit Fumechon 345 Rue des Tisserands, 9 août 2023, Saint-Vaast-du-Val.

Venez découvrir la Ferme du Petit Fumechon ainsi que son activité et participez à la traite des vaches !

RDV à la Ferme du Petit Fumechon à Saint-Vaast-du-Val à 18h !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité..

2023-08-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-09 . .

345 Rue des Tisserands Ferme du Petit Fumechon

Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the Petit Fumechon Farm and its activities and take part in the milking of the cows!

Meet at the Ferme du Petit Fumechon in Saint-Vaast-du-Val at 6pm!

Reservation required and number of participants limited.

Venga a descubrir la granja Petit Fumechon y sus actividades y participe en el ordeño de las vacas

Cita en la Ferme du Petit Fumechon de Saint-Vaast-du-Val a las 18:00

Reserva obligatoria y número de participantes limitado.

Entdecken Sie die Ferme du Petit Fumechon sowie ihre Tätigkeit und nehmen Sie am Melken der Kühe teil!

RDV auf der Ferme du Petit Fumechon in Saint-Vaast-du-Val um 18 Uhr!

Reservierung erforderlich und begrenzte Teilnehmerzahl.

