Marché de Noël à la Miellerie 345 impasse Pied de bert Roussas, 17 décembre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

C’est avec grand plaisir que nous vous proposons notre 2nd édition du marché de Noël à la miellerie le dimanche 17 décembre 2023 de 10h à 18h..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

345 impasse Pied de bert Délices au miel

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It is with great pleasure that we propose our 2nd edition of the Christmas market at the honey house on Sunday December 17, 2023 from 10am to 6pm.

Estamos encantados de invitarle a nuestro 2º mercado navideño en la casa de la miel el domingo 17 de diciembre de 2023 de 10:00 a 18:00.

Wir freuen uns, Ihnen am Sonntag, den 17. Dezember 2023 von 10:00 bis 18:00 Uhr unseren zweiten Weihnachtsmarkt in der Honigfabrik anbieten zu können.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes