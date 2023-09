Visite guidée + atelier bougie 345 impasse Pied de Bert Roussas, 19 octobre 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Le Fascinant Weekend, évènement phare du label Vignobles & Découvertes, fête cette année ses 10 ans ! Il aura lieu du 19 au 22 octobre 2023. Dans se cadre là, nous vous proposons 3 visites guidées + atelier confection d’une bougie..

2023-10-19 15:30:00 fin : 2023-10-19 17:00:00. EUR.

345 impasse Pied de Bert Miellerie des Délices au Miel

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Fascinant Weekend, the flagship event of the Vignobles & Découvertes label, is celebrating its 10th anniversary this year! It will take place from October 19 to 22, 2023. We’re offering 3 guided tours + a candle-making workshop.

El Fascinant Weekend, evento emblemático del sello Vignobles & Découvertes, celebra este año su 10º aniversario Tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2023. Proponemos 3 visitas guiadas + un taller de fabricación de velas.

Das Fascinant Weekend, das Vorzeigeereignis des Labels Vignobles & Découvertes, feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen! Es wird vom 19. bis 22. Oktober 2023 stattfinden. In diesem Rahmen bieten wir Ihnen drei geführte Besichtigungen und einen Workshop zur Herstellung einer Kerze an.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes