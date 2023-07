Soirées concert à la miellerie 345 impasse Pied de bert Roussas, 19 juillet 2023, Roussas.

Roussas,Drôme

Venez partager un moment convivial et gourmand en musique à la miellerie de Roussas.

Uniquement sur réservation..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

345 impasse Pied de bert Délices au miel

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share a convivial musical moment at the Roussas honey house.

Reservations required.

Venga a disfrutar de una delicia musical en la fábrica de miel Roussas.

Reserva obligatoria.

Genießen Sie einen geselligen und leckeren Moment mit Musik in der Honigfabrik von Roussas.

Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes