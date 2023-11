FOOTBALL : MHSC VS CLERMONT FOOT 345 Avenue de Heidelberg Montpellier, 29 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ligue 1 : 8ème journée

MONTPELLIER HSC affrontera Clermont Foot le 29 novembre au stade de la Mosson à Montpellier

Venez supporter votre équipe favorite !.

2023-11-29

345 Avenue de Heidelberg

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Ligue 1: Day 8

MONTPELLIER HSC will face Clermont Foot on November 29 at the Mosson stadium in Montpellier

Come and support your favorite team!

Ligue 1: Jornada 8

El MONTPELLIER HSC se enfrenta al Clermont Foot el 29 de noviembre en el Stade de la Mosson de Montpellier

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

Ligue 1: 8. Spieltag

MONTPELLIER HSC trifft am 29. November im Stade de la Mosson in Montpellier auf Clermont Foot

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

