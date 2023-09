Halloween au sentier ludique 344c Le Lac Blanc Orbey, 23 octobre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Till et Froll vont affronter la sorcière maléfique Jnache bien décidée à jouer de vilains tours..

2023-10-23 fin : 2023-10-23 15:30:00. EUR.

344c Le Lac Blanc

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Till and Froll are going to face the evil witch Jnache who is determined to play nasty tricks.

Till y Froll se enfrentan a la malvada bruja Jnache, que está decidida a jugar malas pasadas.

Till und Froll treten gegen die böse Hexe Jnache an, die fest entschlossen ist, böse Streiche zu spielen.

