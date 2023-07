FESTIVAL ROCK AND PAULETTE 343 rue Régina Kricq Pagney-derrière-Barine, 15 septembre 2023, Pagney-derrière-Barine.

Pagney-derrière-Barine,Meurthe-et-Moselle

Le ROCK & PAULETTE est un festival de musique de 3 jours organisé par le Pub Rock Chez Paulette et l’association NEVER BE SILENT. Il se déroulera les 15/16/17 septembre 2023 sur le territoire de Pagney derrière Barine (54).

——–

Pour les 100 ans de Paulette, il fallait bien qu’il se passe quelque chose ! Quelque chose d’un peu plus grand que d’habitude, pour faire plaisir au plus grand nombre.

Ce centenaire a une double origine, la première, bien entendu, ce sont les 100 ans de Paulette, née le 13 septembre 1923. Et la seconde, c’est l’achat du fond de commerce par ses parents, Marie et Claudius, la même année, juste avant la naissance de Paulette.

————

ROCK & PAULETTE

– UN FESTIVAL SUR 3 JOURS –

Le festival « ROCK & PAULETTE, les 100 ans » se tiendra sur le territoire de Pagney derrière Barine, les vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 septembre 2023.

Pour bien vous accueillir, un chapiteau de plus de 600m² sera installé sur le site du festival.

On a recontacté tous nos vieux amis musiciens, et les nouveaux aussi, pour fêter cet anniversaire avec toutes les personnes qui nous sont chères.

Et notre plus grand souhait c’est de vous donner envie d’y participer et de venir fêter ce centenaire avec nous.

Pour fêter ce centenaire, Chez Paulette sort de ses murs et va s’installer en bas du village de Pagney derrière Barine sur un site dédié aux 100 ans de Paulette.

Nous vous préparons un festival sur mesure pour vous accueillir.

Sur site, vous trouverez :

– une caisse JETON BAR

– le PAULETTE MARKET (un village d’exposants dédié au merchandising et à la musique)

– le PAULETTE MUSEUM (une exposition sur la musique et les archives du Pub Rock Paulette)

– le BAR (où vous pourrez vous désaltérer)

– le GRAND CHAPITEAU de 600 m² (abritant la scène et pouvant accueillir 1000 personnes)

– le PETIT CHAPITEAU (scène dédiée aux interviews d’artistes)

… et plein d’autres petites surprises à découvrir le jour même !

———-

Le ROCK & PAULETTE aura lieu en bas du village de Pagney derrière Barine.

Des signalisations vous indiqueront au fur et à mesure où vous stationner et comment accéder au site.. Tout public

Vendredi 2023-09-15 16:00:00 fin : 2023-09-17 23:00:00. 33 EUR.

343 rue Régina Kricq

Pagney-derrière-Barine 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



ROCK & PAULETTE is a 3-day music festival organized by Pub Rock Chez Paulette and the NEVER BE SILENT association. It will take place on September 15/16/17, 2023 in Pagney derrière Barine (54).

——–

For Paulette’s 100th birthday, something had to happen! Something a little bigger than usual, to please as many people as possible.

This centenary has two origins: the first, of course, is Paulette?s 100th birthday, born on September 13, 1923. And the second is the purchase of the business by her parents, Marie and Claudius, in the same year, just before Paulette was born.

————

ROCK & PAULETTE

– A 3-DAY FESTIVAL –

The « ROCK & PAULETTE, les 100 ans » festival will be held in Pagney derrière Barine on Friday September 15, Saturday September 16 and Sunday September 17, 2023.

To welcome you, a 600m² tent will be set up on the festival site.

We’ve contacted all our old musician friends, and new ones too, to celebrate this anniversary with all our loved ones.

And our greatest wish is to make you want to take part and come celebrate this centenary with us.

To celebrate this centenary, Chez Paulette is moving out of its premises and into a site dedicated to Paulette?s 100th birthday, at the bottom of the village of Pagney behind Barine.

We’ll be putting on a festival just for you.

On site, you’ll find :

? a JETON BAR

? the PAULETTE MARKET (a village of exhibitors dedicated to merchandising and music)

? the PAULETTE MUSEUM (an exhibition on the music and archives of Pub Rock Paulette)

? the BAR (where you can quench your thirst)

? the 600 m² BIG CHAPITEAU (housing the stage and seating 1,000)

? the LITTLE CHAPITEAU (stage for artist interviews)

? and plenty of other little surprises to discover on the day!

———-

ROCK & PAULETTE will take place at the bottom of the village of Pagney behind Barine.

Signs will indicate where to park and how to access the site.

ROCK & PAULETTE es un festival de música de 3 días organizado por Pub Rock Chez Paulette y la asociación NEVER BE SILENT. Tendrá lugar los días 15/16/17 de septiembre de 2023 en Pagney derrière Barine (54).

——–

Para el 100 cumpleaños de Paulette, ¡tenía que pasar algo! Algo un poco más grande de lo habitual, para complacer al mayor número de personas posible.

La primera, por supuesto, es el centenario de Paulette, el 13 de septiembre de 1923. Y el segundo, la compra de la empresa por sus padres, Marie y Claudius, ese mismo año, justo antes de que naciera Paulette.

————

ROCK & PAULETTE

– UN FESTIVAL DE 3 DÍAS –

El festival « ROCK & PAULETTE, les 100 ans » se celebrará en Pagney derrière Barine el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 2023.

En el recinto del festival se instalará una carpa de más de 600 m² para recibirle.

Nos hemos puesto en contacto con todos nuestros viejos amigos músicos, y también con los nuevos, para celebrar este aniversario con todas las personas que nos importan.

Y nuestro mayor deseo es que quieras participar y venir a celebrar este centenario con nosotros.

Para celebrar este centenario, Chez Paulette abandona sus locales y se instala en la parte baja del pueblo de Pagney, detrás de Barine, en un lugar dedicado al centenario de Paulette.

Estamos preparando un festival a medida para recibirle.

En el lugar, encontrará :

? un BAR JETON

? el MERCADO DE PAULETTE (un pueblo de expositores dedicados al merchandising y a la música)

? el MUSEO PAULETTE (una exposición sobre la música y los archivos del Pub Rock Paulette)

? el BAR (donde podrá saciar su sed)

? el GRAN CHAPITEAU de 600 m² (que alberga el escenario y tiene capacidad para 1.000 personas)

el LITTLE CHAPITEAU (escenario para las entrevistas con los artistas)

… y muchas otras sorpresas que podrá descubrir ese mismo día

———-

ROCK & PAULETTE tendrá lugar en la parte baja del pueblo de Pagney, detrás de Barine.

Las señales indicarán dónde aparcar y cómo llegar al lugar.

Das ROCK & PAULETTE ist ein dreitägiges Musikfestival, das vom Pub Rock Chez Paulette und dem Verein NEVER BE SILENT organisiert wird. Es findet am 15/16/17. September 2023 auf dem Gebiet von Pagney hinter Barine (54) statt.

——–

Zu Paulettes 100. Geburtstag musste einfach etwas passieren! Etwas, das etwas größer ist als üblich, um möglichst vielen Menschen eine Freude zu machen.

Dieses 100-jährige Jubiläum hat einen doppelten Ursprung: Zum einen natürlich Paulettes 100. Geburtstag, die am 13. September 1923 geboren wurde. Und zum anderen kauften ihre Eltern Marie und Claudius das Geschäft im selben Jahr, kurz vor Paulettes Geburt.

————

ROCK & PAULETTE

– EIN FESTIVAL ÜBER DREI TAGE –

Das Festival « ROCK & PAULETTE, les 100 ans » findet auf dem Gebiet von Pagney hinter Barine am Freitag, den 15., Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September 2023 statt.

Um Sie gut zu empfangen, wird auf dem Festivalgelände ein über 600m² großes Zelt aufgestellt.

Wir haben alle unsere alten und neuen Musikerfreunde kontaktiert, um dieses Jubiläum mit all den Menschen zu feiern, die uns wichtig sind.

Und unser größter Wunsch ist es, Sie dazu zu bringen, daran teilzunehmen und mit uns das 100-jährige Bestehen des Festivals zu feiern.

Um dieses Jubiläum zu feiern, verlässt Chez Paulette seine Mauern und zieht in das Dorf Pagney hinter Barine auf einen Platz, der den 100 Jahren von Paulette gewidmet ist.

Wir bereiten ein maßgeschneidertes Fest vor, um Sie zu empfangen.

Vor Ort finden Sie :

? eine Kasse JETON BAR

? den PAULETTE MARKET (ein Ausstellerdorf, das dem Merchandising und der Musik gewidmet ist)

? das PAULETTE MUSEUM (eine Ausstellung über die Musik und das Archiv des Pub Rock Paulette)

? die BAR (wo Sie etwas trinken können)

? das 600 m² große GRAND CHAPITEAU (beherbergt die Bühne und bietet Platz für 1000 Personen)

? das PETIT CHAPITEAU (Bühne für Interviews mit Künstlern)

? und viele andere kleine Überraschungen, die Sie am Tag selbst entdecken können!

———-

Das ROCK & PAULETTE findet im unteren Teil des Dorfes Pagney hinter Barine statt.

Die Beschilderung zeigt Ihnen nach und nach, wo Sie parken können und wie Sie zum Veranstaltungsort gelangen.

