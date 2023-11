Concert – Dawa Salfati & Mathieu Boogaerts 343 Route des Eyzies Campagne, 18 novembre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Dawa Salfati invite Mathieu Boogaerts pour la release de son album « Tabou ». Places limitées – Sur réservations. Places assises et debout. Soirée cocon, canapé et bougies, ramenez votre plaid et vos plus belles chaussettes. Tchaï & Soupes Bar..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

343 Route des Eyzies Le séchoir

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dawa Salfati invites Mathieu Boogaerts for the release of his album « Tabou ». Limited seating – Reservations required. Seating and standing room only. Cocoon evening, sofa and candles, bring your plaid and your best socks. Tchaï & Soupes Bar.

Dawa Salfati invita a Mathieu Boogaerts para el lanzamiento de su álbum « Tabou ». Aforo limitado – Previo acuerdo. Aforo limitado y sólo para público de pie. Noche de cocoon, sofá y velas, traiga sus cuadros escoceses y sus mejores calcetines. Bar Tchaï & Soupes.

Dawa Salfati lädt Mathieu Boogaerts zur Veröffentlichung seines Albums « Tabu » ein. Begrenzte Plätze – Nur mit Reservierung. Sitzplätze und Stehplätze. Kokon-Abend, Sofa und Kerzen, bringen Sie Ihre Kuscheldecke und Ihre schönsten Socken mit. Tschai & Suppenbar.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère