L’Agriculture Paysanne fait sa fête à Campagne ! 343 Route des Eyzies Campagne, 14 octobre 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

Chaque année, la Confédération Paysanne de la Dordogne convie le grand public à partager les valeurs de l’agriculture paysanne, à travers un événement convivial et engagé..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

343 Route des Eyzies Le Séchoir

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every year, the Confédération Paysanne de la Dordogne invites the general public to share the values of peasant farming, through a friendly, committed event.

Cada año, la Confédération Paysanne de la Dordogne invita al público en general a compartir los valores de la agricultura campesina a través de un acto amistoso y comprometido.

Jedes Jahr lädt die Confédération Paysanne de la Dordogne die breite Öffentlichkeit ein, die Werte der bäuerlichen Landwirtschaft im Rahmen einer geselligen und engagierten Veranstaltung zu teilen.

