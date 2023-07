Marché fermier nocturne 3410 D142 Gonneville-sur-Mer, 19 juillet 2023, Gonneville-sur-Mer.

Gonneville-sur-Mer,Calvados

Les produits du terroir sont à l’honneur : charcuteries, confitures, jus de pomme, fromages et vins. Rencontrez les producteurs et artisans locaux, dans une ambiance musicale conviviale !

Restauration possible sur place..

2023-07-19 17:30:00 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

3410 D142 Clos Gunnulf

Gonneville-sur-Mer 14510 Calvados Normandie



Local produce will be in the spotlight, including charcuterie, jams, apple juice, cheeses and wines. Meet local producers and artisans, in a friendly musical atmosphere!

Catering available on site.

Los productos locales serán los protagonistas: embutidos, mermeladas, zumo de manzana, quesos y vinos. Conozca a los productores y artesanos locales, ¡en un ambiente musical y amistoso!

Servicio de catering in situ.

Regionale Produkte stehen im Mittelpunkt: Wurstwaren, Marmeladen, Apfelsaft, Käse und Wein. Treffen Sie lokale Produzenten und Handwerker, in einer geselligen musikalischen Atmosphäre!

Verpflegung vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité