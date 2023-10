Automne à la Ferme : GAEc la Trochoise – Vente à la Ferme 341 Chemin de Chantegril Troche, 18 novembre 2023, Troche.

Troche,Corrèze

Retrait colis de bœuf (sur commande avant le 10/11/22). Vente à la Ferme. Viande, Produits transformés, jus de pommes, compotes de pommes, pâtes de fruits. Pâtés, rillettes de bœuf, plats cuisinés. Avec en bonus la présence de la Ferme de Petites Bottes avec ses légumes Bio. De 10h00 à 12h00.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

341 Chemin de Chantegril

Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Beef parcel collection (on order before 10/11/22). Farm sales. Meat, processed products, apple juice, applesauce, fruit jellies. Pâtés, beef rillettes, ready-made meals. With the added bonus of Petites Bottes Farm with its organic vegetables. From 10am to 12pm

Recogida de paquetes de vacuno (por encargo antes del 10/11/22). Venta en granjas. Carne, productos transformados, zumo de manzana, compotas de manzana, jaleas de frutas. Patés, rillettes de ternera, platos preparados. Con la ventaja añadida de la presencia de la Ferme de Petites Bottes con sus verduras ecológicas. De 10h a 12h

Abholung von Ochsenpaketen (bei Bestellung vor dem 10.11.22). Verkauf auf dem Bauernhof. Fleisch, verarbeitete Produkte, Apfelsaft, Apfelkompott, Fruchtpasten. Pasteten, Rindfleischrillettes, Fertiggerichte. Als Bonus ist die Ferme de Petites Bottes mit ihrem Bio-Gemüse anwesend. Von 10.00 bis 12.00 Uhr

Mise à jour le 2023-10-23 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze