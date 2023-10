Ludik’Drive et après midi jeux 34 rue Victor Hugo Civray, 28 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

En partenariat avec la ludothèque Mille bulles.

10h – 12h : Ludik’Drive ouvert à tous (échanges des jeux)

15h – 17h : après midi jeux sur place animé par la ludothèque.

34 rue Victor Hugo Bibliothèque

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Mille bulles toy library.

10am – 12pm: Ludik’Drive open to all (game exchange)

3pm – 5pm: on-site games afternoon hosted by the toy library

En colaboración con la ludoteca Mille bulles.

10.00 h – 12.00 h: Ludik’Drive abierto a todos (intercambio de juegos)

15.00 – 17.00 h: Tarde de juegos in situ a cargo de la ludoteca

In Partnerschaft mit der Ludothek Mille bulles (Tausend Blasen).

10h – 12h: Ludik’Drive für alle offen (Austausch der Spiele)

15h – 17h: Spielenachmittag vor Ort unter der Leitung der Ludothek

