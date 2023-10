Les petits ateliers scientifiques de la bibliothèque 34 rue Victor Hugo Civray, 25 octobre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Animés par l’Espace Mendès France

15h – 16h : Atelier les secrets des produis laitiers

16h30 – 17h30 : L’air, un liquide.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:30:00. .

34 rue Victor Hugo Bibliothèque

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Espace Mendès France

3pm – 4pm: Workshop on the secrets of dairy products

4:30 – 5:30 pm: Air, a liquid

Organización Espace Mendès France

15:00 – 16:00: Taller sobre los secretos de los productos lácteos

16.30 – 17.30 h: El aire, un líquido

Animiert von Espace Mendès France

15h – 16h: Workshop Die Geheimnisse der Milchprodukte

16:30 – 17:30 Uhr: Luft, eine Flüssigkeit

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou