AVANT-PREMIERE – MINI-SÉRIE – LA VÉRITÉ SUR LES ENVAHISSEURS 34 rue Sainte-Catherine Nancy, jeudi 11 janvier 2024.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi 2024-01-11 19:00:00

Nancy a la chance d’accueillir en avant-première Dominique Hennequin et Cyril Ruoso pour la présentation de leur mini-série La vérité sur les envahisseurs , le jeudi 11 janvier.

Des espèces exotiques vivent chez nous, parfois dans le plus grand anonymat. Certaines sont arrivées récemment, d’autres sont là depuis si longtemps que nous avons oublié leurs origines lointaines. Plus grandes, plus grosses ou plus fortes que les espèces locales, inconnues des prédateurs à leur arrivée, elles concurrencent parfois les endémiques, menacent l’équilibre des écosystèmes et transmettent des maladies mortelles.

Faut-il pour autant s’inquiéter de l’expansion de toute faune et de toute flore étrangère ? Ou au contraire, ces poissons magnifiques et ces plantes mellifères ne sont-ils pas une chance d’enrichir notre environnement ? Alors, coupables ou innocents ? Glissons-nous dans l’intimité de ces nouveaux arrivants pour découvrir leur véritable nature.

La vérité sur les envahisseurs est une mini-série réalisée par Dominique Hennequin et Cyril Ruoso, et produite par NOMADES, qui sera diffusée sur Arte les 15 et 16 janvier 2024.

Les meilleures images de ces petits films seront proposées en avant-première le jeudi 11 janvier à 19h. L’une des séquences porte sur les perruches à collier du Parc de la Pépinière.

Cette avant-première constitue le préambule du thème 2024 du Jardin Botanique Jean-Marie Pelt : le droit des plantes. En effet, les espèces envahissantes font l’objet de réglementations importantes, qui seront expliquées dans une exposition.

Entrée libre dans la limite des places disponiblesTout public

34 rue Sainte-Catherine Amphithéâtre Cuénot

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



