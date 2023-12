VENTRE À TERRE – JEUNE PUBLIC 34 rue Sainte-Catherine Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi 2023-12-26 09:30:00

fin : 2023-12-29 10:15:00 ANIMATION 3-6 ANS

Escargots, limaces, vers de terre…

Mais comment font-ils pour se déplacer sans pattes ?

Gaston le python a sûrement la réponse !

Rejoignez-le sans plus attendre, et partez à la découverte des rois de la reptation ! Billetterie : https://www.museumaquariumdenancy.eu/details-agenda?uuid=046734d4-247c-11ee-aa41-2351ac72d982.

34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

