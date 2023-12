SANS AILES NI PATTES – JEUNE PUBLIC 34 rue Sainte-Catherine Nancy, 2 janvier 2024, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-02 14:15:00

fin : 2024-01-05 15:45:00

ANIMATION 7-11 ANS

Ils n’ont ni pattes, ni ailes. En y regardant bien, ils n’ont pas de nageoires non plus.

Mais qui sont-ils, ces animaux dépourvus de moyens de locomotion ? Et comment se déplacent-ils ?

Ventre à terre, partons à la rencontre des rois de la glisse et des champions de la reptation !

Billetterie en ligne : https://www.museumaquariumdenancy.eu/details-agenda?uuid=e70d4d76-247e-11ee-9edd-355665583e14.

Billetterie en ligne : https://www.museumaquariumdenancy.eu/details-agenda?uuid=e70d4d76-247e-11ee-9edd-355665583e14Enfants

34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



