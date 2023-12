EXPOSITION – LE MERVEILLEUX 34 rue Sainte-Catherine Nancy, 26 décembre 2023, Nancy.

Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-26 14:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Dans le cadre du projet participatif Parenthèse, les élèves de CE1/CE2 de l’école Braconnot et leur professeure investissent le premier étage pour présenter : Le Merveilleux. Une exposition magique construite sur plusieurs mois avec Gaëlle Chauveaux et les équipes du musée.

Tel un conte pour enfants, participez au voyage initiatique imaginé par ces artistes en herbe. Tunnel du temps, potions, forêt des embûches et objets poétiques sont autant d’étapes qui permettront d’atteindre le monde extra-merveilleux du Muséum-Aquarium..

5.8 EUR.

34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



